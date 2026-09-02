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ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρά δίδυμα μωρά μετά από πρόωρο τοκετό στο σπίτι – Στο νοσοκομείο η 29χρονη μητέρα

Η γυναίκα διένυε τον 7ο μήνα κύησης

Εύβοια: Νεκρά δίδυμα μωρά μετά από πρόωρο τοκετό στο σπίτι – Στο νοσοκομείο η 29χρονη μητέρα
pixabay
DEBATER NEWSROOM

Νεκρά κατέληξαν τα δίδυμα μωρά μιας 29χρονης γυναίκας στην Εύβοια, μετά την πρόωρη γέννησή τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου, με τα δύο μωρά να μεταφέρονται χωρίς τις αισθήσεις τους στο νοσοκομείο.

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Σύμφωνα με το eviareporter, η 29χρονη γυναίκα, η οποία διένυε τον 7ο μήνα δίδυμης κύησης και μένει σε περιοχή του Δήμου Ερέτριας, γέννησε πρόωρα τα δύο βρέφη μέσα στο σπίτι της, έπειτα από επιπλοκή που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η μητέρα και τα δύο νεογνά μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, λίγο πριν τις 11 το βράδυ με το ιατρικό προσωπικό να δίνει μάχη για να τα σώσει, ωστόσο παρά τις προσπάθειες διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η 29χρονη μητέρα παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Την ίδια ώρα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία διερευνά το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

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