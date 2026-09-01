Φρίκη στην Κυψέλη: 10 μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους – Έρευνα για trafficking ανηλίκων

Key Takeaways Το βρέφος έφερε δέκα τραύματα στην πλάτη

Δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας

Φέρεται να είχε γεννηθεί έπειτα από κύηση οκτώ έως εννέα μηνών

Η 15χρονη που φέρεται να το γέννησε είναι ξανά έγκυος

που φέρεται να το γέννησε είναι ξανά έγκυος Δύο παιδιά, ηλικίας 9 και 12 ετών , διαγνώστηκαν με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα

, διαγνώστηκαν με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα Ζητήθηκαν εξετάσεις DNA για να εξακριβωθούν οι βιολογικές συγγένειες

Ερευνάται το ενδεχόμενο trafficking και σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Οι τρεις συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον ανακριτή

Φρίκη προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως από το κοινόβιο της οδού Θάσου στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε νεκρό ένα βρέφος μέσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε δέκα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη.

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Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να εξακριβώσει την πραγματική ταυτότητα και τους βιολογικούς δεσμούς των παιδιών που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να είχαν πέσει θύματα trafficking και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

«Βρεφοκτονία» στην ιατροδικαστική έκθεση

Από την εξέταση της σορού προέκυψε ότι το παιδί ήταν κανονικά ανεπτυγμένο και δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης πιθανολογεί ότι επρόκειτο για βρέφος που γεννήθηκε έπειτα από κύηση οκτώ έως εννέα μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, στην ιατροδικαστική έκθεση γίνεται λόγος για βρεφοκτονία, ενώ τα πλήρη ευρήματα θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές.

Το βρέφος φέρεται να είχε γεννήσει πριν από περίπου οκτώ μήνες η 15χρονη που εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα.

Η 15χρονη εντοπίστηκε ξανά έγκυος

Η ανήλικη ετοιμαζόταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να αποχωρήσει από τον χώρο όταν οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 43χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να είναι πατέρας της, μαζί με τον 26χρονο Αφγανό σύντροφό της.

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Κατά την εξέτασή της διαπιστώθηκε ότι η 15χρονη είναι ξανά έγκυος, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί.

Μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν ακόμη δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 9 και 12 ετών, τα οποία διαγνώστηκαν με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

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Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν σοβαρές ενδείξεις ότι οι ανήλικοι ενδέχεται να είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από ενήλικα πρόσωπα. Το συγκεκριμένο σκέλος παραμένει υπό έρευνα και δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε οριστική δικαστική κρίση.

Αποκλειστικό φωτογραφικό ντοκουμέντο του DEBATER με τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση της Κυψέλης.

Ψάχνουν τους βιολογικούς γονείς των ανηλίκων

Υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους σχετικά με την πραγματική ταυτότητα και την οικογενειακή προέλευση των παιδιών.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του DEBATER, οι Αρχές εκτιμούν ότι τουλάχιστον ένα από τα ανήλικα ενδέχεται να μην είναι βιολογικό παιδί του 43χρονου Έλληνα και της γυναίκας που αρχικά είχε εμφανιστεί ως 28χρονη με καταγωγή από τη Γερμανία.

Από τον έλεγχο φέρεται να προέκυψε ότι πρόκειται για 38χρονη γυναίκα χωρίς νόμιμα έγγραφα.

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Πλέον έχει ζητηθεί η λήψη γενετικού υλικού από όλους τους ενηλίκους και τους ανηλίκους που συνδέονται με την υπόθεση, προκειμένου μέσω των εξετάσεων DNA να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν μεταξύ τους βιολογικοί δεσμοί.

Εξετάζουν trafficking και σεξουαλική εκμετάλλευση

Οι αστυνομικοί ερευνούν εάν πίσω από τη λειτουργία του κοινοβίου υπήρχε ένα ευρύτερο σύστημα εκμετάλλευσης των ανηλίκων.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο τα παιδιά να είχαν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, τόσο από πρόσωπα που βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα όσο και από άλλα άτομα που φέρεται να επισκέπτονταν τον χώρο.

Οι Αρχές αναζητούν στοιχεία για την ταυτότητα αυτών των προσώπων, τις επισκέψεις τους στο διαμέρισμα και τον πιθανό ρόλο τους στην υπόθεση.

«Μας έδωσαν άλλο μωρό που ήταν σατανισμένο»

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του DEBATER, ο 43χρονος Έλληνας φέρεται να προχώρησε σε σοκαριστικούς ισχυρισμούς κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς.

«Το μωρό έκλαιγε συνέχεια και είχε επηρεάσει την ψυχολογία της γυναίκας μου. Στο μαιευτήριο μας το άλλαξαν και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανισμένο. Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας», φέρεται να υποστήριξε.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί καταγράφηκαν και αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές μαζί με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τις υπόλοιπες καταθέσεις και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες

Το απόγευμα της Δευτέρας, οι τρεις ενήλικες που συνελήφθησαν οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

Διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος

Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού σε βαθμό πλημμελήματος

Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή για την περαιτέρω ποινική διαδικασία.

Η δίωξη που ασκήθηκε μέχρι στιγμής δεν αφορά τον θάνατο του βρέφους ούτε το υπό διερεύνηση σκέλος της κακοποίησης και εκμετάλλευσης των ανηλίκων.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και, όταν ολοκληρωθεί η σχετική δικογραφία, τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές Αρχές, προκειμένου να αξιολογηθούν και να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική διαδικασία.

Διαβάστε αναλυτικά τα πρώτα ευρήματα για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους στην Κυψέλη.