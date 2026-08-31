Κυψέλη – Σοκάρει ο 43χρονος για το νεκρό βρέφος: «Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο – Ήταν σατανισμένο»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την ανατριχιαστική υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος Έλληνας φέρεται να προχώρησε σε έναν σοκαριστικό ισχυρισμό κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, αναφέροντας ότι το μωρό έκλαιγε συνεχώς και είχε επηρεάσει την ψυχολογία της γυναίκας του.

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Την ίδια ώρα, στους τρεις συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού σε βαθμό πλημμελήματος. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον ανακριτή.

«Μας έδωσαν άλλο μωρό που ήταν σατανισμένο»

Κατά την εξέτασή του, ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς:

«Το μωρό έκλαιγε συνέχεια και είχε επηρεάσει την ψυχολογία της γυναίκας μου. Στο μαιευτήριο μας το άλλαξαν και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανισμένο. Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας».

Πρόκειται για ισχυρισμούς του ίδιου του εξεταζόμενου, οι οποίοι καταγράφονται και αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα όσα υποστηρίζουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, σε συνδυασμό με τα ευρήματα, τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.

Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

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Διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος

Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού σε βαθμό πλημμελήματος

Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον ανακριτή για την περαιτέρω ποινική διαδικασία.

Η συγκεκριμένη δίωξη δεν αφορά, στην παρούσα φάση, την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, καθώς αυτό το σκέλος της υπόθεσης εξακολουθεί να διερευνάται από την Αστυνομία.

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Συνεχίζεται η έρευνα για τον θάνατο του βρέφους

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, αλλά και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Οι Αρχές συγκεντρώνουν και αξιολογούν τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να σχηματιστεί πλήρης δικογραφία για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης.

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Όταν η έρευνα ολοκληρωθεί, η δικογραφία θα αποσταλεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες θα αξιολογήσουν τα ευρήματα και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των εμπλεκομένων.

Τα ευρήματα που έδειξαν εγκληματική ενέργεια

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τον εντοπισμό του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών.

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Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, ο θάνατός του αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια, καθώς στο σώμα του διαπιστώθηκαν πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Διαβάστε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν όσα συνέβησαν πριν και μετά τον θάνατο του βρέφους και να προσδιορίσουν με ακρίβεια τις ενέργειες των προσώπων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα.