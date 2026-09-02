Ολυμπιακός: Προφορική συμφωνία για τον Λέον Μπέιλι – «Here we go» από Ρομάνο

Σε μια εντυπωσιακή μεταγραφική κίνηση προχωρά ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Λέον Μπέιλι.

Την είδηση αποκάλυψε ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό «here we go» με το οποίο προαναγγέλλει την ολοκλήρωση σημαντικών μεταγραφών.

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🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: Olympiacos reach verbal agreement for surprise deal to sign Leon Bailey, here we go!



Permanent move from Aston Villa and contract until June 2029. Green light to proceed from #AVFC.



Bailey, on his way to Athens now for medical tests. pic.twitter.com/OI0e0jiVeR— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026

Η συμφωνία αφορά την κανονική μεταγραφή του 29χρονου Τζαμαϊκανού εξτρέμ και όχι δανεισμό, ενώ ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» έως τον Ιούνιο του 2029.

Έρχεται στην Αθήνα ο Μπέιλι

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν δώσει το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Λέον Μπέιλι αναμένεται πλέον στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Άστον Βίλα.

Εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς απρόοπτο οι τυπικές διαδικασίες, θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

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Κίνηση από το κορυφαίο επίπεδο

Η απόκτηση του Μπέιλι αποτελεί κίνηση ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου για τον Ολυμπιακό, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή με πολυετή παρουσία στην Premier League και σημαντικές παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Τζαμαϊκανός μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πτέρυγες της επίθεσης, με βασική θέση εκείνη του δεξιού εξτρέμ. Διακρίνεται για την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα, την τεχνική κατάρτιση και την ικανότητά του να κινείται προς τον άξονα και να απειλεί την αντίπαλη εστία.

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Η προσθήκη του προσφέρει στον προπονητή του Ολυμπιακού μια ποιοτική και δοκιμασμένη λύση για τα άκρα της επίθεσης, καλύπτοντας μία από τις βασικές μεταγραφικές ανάγκες της ομάδας.

Η διαδρομή του Λέον Μπέιλι

Ο Μπέιλι γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1997 στο Κίνγκστον της Τζαμάικας και έκανε τα πρώτα σημαντικά βήματα της καριέρας του στο Βέλγιο με τη φανέλα της Γκενκ.

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Οι εμφανίσεις του οδήγησαν στη μεταγραφή του στην Μπάγερ Λεβερκούζεν το 2017, όπου καθιερώθηκε στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Το καλοκαίρι του 2021 αποκτήθηκε από την Άστον Βίλα και αγωνίστηκε για αρκετές σεζόν στην Premier League. Κατά την περίοδο 2025-2026 παραχωρήθηκε δανεικός στη Ρόμα, αποκτώντας εμπειρία και από το ιταλικό πρωτάθλημα.

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Είναι επίσης διεθνής με την εθνική ομάδα της Τζαμάικας, με περισσότερες από 40 συμμετοχές.

Συνεχίζει την εντυπωσιακή ενίσχυση ο Ολυμπιακός

Η προφορική συμφωνία για τον Μπέιλι έρχεται να προστεθεί σε μια ιδιαίτερα δυναμική μεταγραφική περίοδο για τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» ενισχύουν το ρόστερ τους με στόχο τις εγχώριες διοργανώσεις και τη League Phase του Europa League, επενδύοντας σε ποδοσφαιριστές με διεθνείς παραστάσεις και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Η μεταγραφή του Μπέιλι θεωρείται πλέον ζήτημα ολοκλήρωσης των τυπικών διαδικασιών, με την άφιξή του στην Αθήνα να αποτελεί το επόμενο βήμα πριν από τις υπογραφές και την επίσημη ανακοίνωση.