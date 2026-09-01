ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Κυψέλη: Τα «έσπασε» στην Εισαγγελία ο 43χρονος – Επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Σοβαρό επεισόδιο προκάλεσε, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, ο 43χρονος Έλληνας που συνελήφθη στο κοινόβιο της Κυψέλης, όπου είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα η σορός ενός βρέφους που έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο πριν ο 43χρονος περάσει την πόρτα του εισαγγελέα.

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Φώναζε και προσπαθούσε να σπάσει τις χειροπέδες

Ο συλληφθείς άρχισε αρχικά να φωνάζει κατά των αστυνομικών που τον συνόδευαν. Στη συνέχεια επιχείρησε να σπάσει τις χειροπέδες του, υποστηρίζοντας ότι τον πίεζαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συμπεριφορά του παρουσίασε έντονη επιδείνωση, με αυτόπτες μάρτυρες να την αποδίδουν σε πιθανό στερητικό σύνδρομο. Ο 43χρονος προκάλεσε φθορές σε καρέκλες που βρίσκονταν στον χώρο.

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ηρεμήσουν, εκείνος κινήθηκε επιθετικά εναντίον τους. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να θέσουν το περιστατικό υπό έλεγχο.

Νέα δικογραφία για απείθεια

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε νέα δικογραφία για απείθεια, εξαιτίας του επεισοδίου στην Εισαγγελία.

Παρά τα όσα συνέβησαν, αναμένεται να οδηγηθεί κανονικά ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, μέχρι τότε αναμένεται να έχουν προστεθεί στη δικογραφία και οι κατηγορίες που αφορούν τη δολοφονία του βρέφους. Μέχρι την επίσημη άσκησή τους, πάντως, η συγκεκριμένη εξέλιξη παραμένει σε επίπεδο αναμονής.

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Η φρίκη πίσω από τη βαλίτσα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα στο κοινόβιο της Κυψέλης.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας προέκυψε ότι το αγοράκι ήταν περίπου εννέα μηνών, ενώ η 15χρονη μητέρα του ήταν έγκυος.

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Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπείας το 2020.

Για την οικογένεια είχε προηγηθεί αναφορά προς την Εισαγγελία ήδη από το 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».