Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό;
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κύκλωμα με αλλοδαπούς στην Κρήτη: Προσωρινά κρατούμενος ο φερόμενος ως ανώτατο στέλεχος και η σύζυγός του

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Κύκλωμα με αλλοδαπούς στην Κρήτη: Προσωρινά κρατούμενος ο φερόμενος ως ανώτατο στέλεχος και η σύζυγός του
DEBATER NEWSROOM

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 51χρονος, φερόμενος ως ανώτατο στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας ανθρώπων, που εξαρθρώθηκε στο Ηράκλειο την περασμένη εβδομάδα.

Επίσης, προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε και η 44χρονη σύζυγός του και ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού ΚΕΠ, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως «βιτρίνα» της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον Διονύση Βέρα, έναν εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, ο 51χρονος, κατά την απολογία του, αρνήθηκε την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης. Πάντως, ο κ. Βέρας σε ό,τι αφορά την απόφαση για προσωρινή κράτηση της 44χρονης -που είναι μητέρα τριών ανήλικων παιδιών- εξήγησε ότι ήταν αναπάντεχη και δικονομικά ασυνήθιστη.

«Δεν εξηγείται διαφορετικά, το να κρατάς προσωρινά μια γυναίκα επειδή ήταν μέλος της ομόρρυθμης εταιρείας, χωρίς εν τοις πράγμασι να έχει οποιαδήποτε σχέση και συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βέρας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιείτο στην εμπορία ανθρώπων, υπό τη μορφή της εργασιακής εκμετάλλευσης και τη διευκόλυνση εισόδου και παράνομης διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.

