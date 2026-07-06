Τραγωδία στη Σπάρτη: Δύο νεκροί μετά από μετωπική ΙΧ με πυροσβεστικό όχημα

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση ενός ιδιωτικής χρήσης οχήματος με πυροσβεστικό όχημα, το βράδυ της Δευτέρας (6/7), στην Εθνική Οδό Σπάρτης – Τρίπολης, με απολογισμό δύο νεκρούς και έναν ελαφρά τραυματία.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η έντονη βροχόπτωση είχε καταστήσει το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό.

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Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το επιβατικό αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε μετωπικά με το πυροσβεστικό όχημα.

Σημειώνεται ότι το όχημα της Πυροσβεστικής βρισκόταν σε επιχείρηση, κατευθυνόμενο προς την εστία φωτιάς που είχε ξεσπάσει στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων του ΙΧ.

Δυστυχώς, τόσο ο ηλικιωμένος οδηγός όσο και η γυναίκα συνοδηγός ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Από το συμβάν τραυματίστηκε ελαφρά και ένας πυροσβέστης, ο οποίος διακομίστηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης.