Θρήνος για τη Μαρία Αντωνογιαννάκη: Πέθανε από ανακοπή καρδιάς μέσα στο ΙΧ της – Οι τελευταίες στιγμές της δημοσιογράφου

Σήμερα Δευτέρα 6/7 θα πουν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι το “τελευταίο αντίο” στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, που έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η κηδεία της δημοσιογράφου θα τελεστεί σήμερα το απόγευμα στις 16:00. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σορός για βρίσκεται στον ναό για το τελευταίο αντίο από τις 15:30. Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο γκαράζ του σπιτιού της στην περιοχή του Άη Γιάννη.

Παρόλο που, άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνοδεία γιατρού, διαπιστώθηκε ότι ήταν – δυστυχώς – ήδη πολύ αργά για την άτυχη Μαρία. Η ΕΛ.ΑΣ που ενημερώθηκε για το περιστατικό το αποδίδει σε παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με την ΚΡΗΤΗ TV, η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπέστη ανακοπή καρδιάς. Η σορός της βρίσκεται στο ΠΑΓΝΗ, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Ο ξαφνικός θάνατος της 46χρονης δημοσιογράφου έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης και στους ανθρώπους του Ομίλου της ΚΡΗΤΗ TV, όπου εργαζόταν.

«Η Μαρία μας. Ο άνθρωπός μας. Μια αγαπημένη συνάδελφος που έφυγε τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα και τόσο νέα», αναφέρει ο Όμιλος στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.