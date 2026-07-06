Φωτιά στην Ιεράπετρα: Εκκενώνεται ο οικισμός Μπραμιανά, ενεργοποιήθηκε το 112 – Επιχειρούν δύο ελικόπτερα (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) στις πυροσβεστικές αρχές μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα Κρήτης σήμερα (6/7) περίπου στις 12:00 το μεσημέρι.Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια καθώς και διάσπαρτες κατοικίες.

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Στις 12:39 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μπραμιανά #Ιεράπετρας της Περιφερειακής ενότητας #Λασιθίου.



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μπραμιανά απομακρυνθείτε προς #Ιεράπετρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) July 6, 2026

Η φωτιά στην Ιεράπετρα καίει αγροτοδασική έκταση έχοντας προκαλέσει τεράστια κινητοποίηση στην Πυροσβεστική. Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.