Φωτιά στην Ιεράπετρα: Εκκενώνεται ο οικισμός Μπραμιανά, ενεργοποιήθηκε το 112 – Επιχειρούν δύο ελικόπτερα (βίντεο)
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) στις πυροσβεστικές αρχές μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ιεράπετρας.
Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα Κρήτης σήμερα (6/7) περίπου στις 12:00 το μεσημέρι.Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια καθώς και διάσπαρτες κατοικίες.
Στις 12:39 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα.
Η φωτιά στην Ιεράπετρα καίει αγροτοδασική έκταση έχοντας προκαλέσει τεράστια κινητοποίηση στην Πυροσβεστική. Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το neakriti.gr, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ.
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