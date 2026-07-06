Καπανδρίτι: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής κάνναβης – Συνελήφθη ένας 38χρονος (Βίντεο)
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Στον εντοπισμό ενός εξοπλισμένου εργαστηρίου υδροπονικής κάνναβης στο Καπανδρίτι προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 6/7 οι Αρχές.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 38χρονου στην καλλιέργεια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 38χρονου, εντοπίστηκε, σε υπόγειο χώρο, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο – φυτώριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, μέσω της υδροπονικής μεθόδου, με τεχνητό φωτισμό και τις απαραίτητες τεχνικές συνθήκες.
Συνολικά, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-10- δενδρύλλια κάνναβης,
εξοπλισμός εργαστηρίου,
-850- ευρώ,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
κινητό.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
πηγή στην Google
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