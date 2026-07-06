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Καπανδρίτι: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής κάνναβης – Συνελήφθη ένας 38χρονος (Βίντεο)

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Καπανδρίτι: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής κάνναβης – Συνελήφθη ένας 38χρονος (Βίντεο)
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
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Στον εντοπισμό ενός εξοπλισμένου εργαστηρίου υδροπονικής κάνναβης στο Καπανδρίτι προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 6/7 οι Αρχές.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 38χρονου στην καλλιέργεια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

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Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 38χρονου, εντοπίστηκε, σε υπόγειο χώρο, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο – φυτώριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, μέσω της υδροπονικής μεθόδου, με τεχνητό φωτισμό και τις απαραίτητες τεχνικές συνθήκες.

Φωτογραφία

Συνολικά, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-10- δενδρύλλια κάνναβης,
εξοπλισμός εργαστηρίου,
-850- ευρώ,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
κινητό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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