Σε μια κλωστή η ενότητα του ΝΑΤΟ, σήμερα η κρίσιμη Σύνοδος στην Άγκυρα – Στις 15:00 η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν

Αρχίζει σήμερα Τρίτη 7/7 στην Άγκυρα η κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Συμμαχίας.

Η τουρκική πρωτεύουσα θυμίζει φρούριο, με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 56.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός.

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Η 36η Σύνοδος του ΝΑΤΟ καλείται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις της Συμμαχίας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων και αβεβαιότητας.

Μεταξύ των ηγετών που θα δώσουν το παρών είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ, που γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος επισκέπτεται την Άγκυρα έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια.

Η παρουσία του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα ασκήσει πιέσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους για μεγαλύτερη συνεισφορά στην άμυνα και ενεργότερη εμπλοκή στη στήριξη των συμμάχων της Ουάσινγκτον.

Τα διεθνή ΜΜΕ να έχουν στραμμένα το βλέμμα τους στα παζάρια που σκοπεύει, όπως λένε, να κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκειμένου να πείσει τον Τραμπ για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για την πιθανή προμήθεια κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά 5ης γενιάς.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Τραμπ θα φτάσει με το Air Force 1 στις 14:15 και θα επιβιβαστεί σε μία από τις τεθωρακισμένες προεδρικές λιμουζίνες. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα 15:00 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 15:15 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Το ίδιο βράδυ, στις 19:05, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας, καθώς δεν έχει διασφαλιστεί η προθυμία του προέδρου Τραμπ να στηρίξει την Ευρώπη, την οποία κατηγορεί πως δεν συμμετείχε στον πόλεμο κατά του Ιράν.

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Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, θα επρόκειτο για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Θα αποδομούσε τη Συμμαχία», σημείωσε ο Τσαρλς Κάπλαν, καθηγητής Διεθνών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Georgetown.

Παράλληλα, ενδιαφέρον αναμένεται να έχει και η συνάντηση Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας για τερματισμό ουκρανικού πολέμου, στη σκιά των κλιμακούμενων ρωσικών επιθέσεων τα τελευταία 24ωρα.

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Επίσης, τα φώτα θα είναι στραφούν και προς την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και την κόντρα της με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος μάλιστα σε ανάρτησή του, ζητά ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της για απαγόρευση προσέγγισης.

Οι επιδιώξεις Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει μεγάλες προσδοκίες από τη Σύνοδο που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, θέτοντας ευθέως το ζήτημα της επιλογής συμμάχου στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Επιδιώκει να αναγνωριστεί ως ο κυρίαρχος παίκτης στην περιοχή, διεκδικώντας ενισχυμένο ρόλο τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ReArm Europe.

Χθες Δευτέρα 6/7 δήλωσε ότι «η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι αδιανόητη χωρίς την Τουρκία», πιέζοντας για την ένταξη της χώρας του σε αμυντικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το SAFE, ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ.

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Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στη χθεσινή του συνέντευξη υποσχέθηκε νέα συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας, ενώ ούτε αυτή τη φορά έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί με θερμά λόγια στην Τουρκία που φιλοξενεί τη Σύνοδο, εξυμνώντας την αμυντική της βιομηχανία.

Παρόλα αυτά αναφέρθηκε και στο κράτος δικαίου της Τουρκίας με αφορμή το κύμα συλλήψεων τις προηγούμενες ημέρες, λέγοντας ότι «η δημοκρατία είναι κάτι περισσότερο από εκλογές».

Ρούτε: Όλα τα κράτη είναι καθοδόν για να επιτύχουν τον στόχο του 5% του ΑΕΠ

Οι ευρωπαϊκές χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ τους στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε τη Δευτέρα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Όπως ανέφερε, καταγράφεται σημαντική πρόοδος προς την επίτευξη του νέου στόχου αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, ενώ οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι και ο Καναδάς βρίσκονται σε τροχιά εξίσωσης των αμυντικών δαπανών τους με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ρούτε σημείωσε επίσης ότι οι πρόσθετες βασικές αμυντικές επενδύσεις των ευρωπαϊκών συμμάχων και του Καναδά για την περίοδο 2025-2026 ανέρχονται συνολικά σε 258 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι οι χώρες της Συμμαχίας θα παρουσιάσουν σαφή, συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια για την επίτευξη του στόχου του 5% κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο ίδιος μίλησε με σκληρή γλώσσα εναντίον του Πούτιν, εκφράζοντας τη θέση ότι οι Σύμμαχοι θα στηρίξουν την Ουκρανία όσο εκείνη αντιστέκεται και βέβαια εμμένοντας στις δεσμεύσεις τους για αύξηση των αμυντικών δαπανών.

«Πιο κοντά απ΄ όσο νομίζει ο κόσμος η λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία «είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζει ο κόσμος» και ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει αυτήν την εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

«Συνομιλούμε, θα δούμε αν μπορούμε να τελειώσουμε» τον πόλεμο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, διαβεβαιώνοντας ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «αισθάνεται πίεση».

Για το Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα αυτήν και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη «θα ήταν προτιμότερο να κάνει μια συμφωνία». Οι ΗΠΑ, είτε θα κάνουν συμφωνία με το Ιράν, είτε «θα τελειώσουν τη δουλειά», πρόσθεσε.

Νετανιάχου: Δεν πρέπει να δοθούν F-35 στην Τουρκία, θα διαταραχθεί η ισορροπία στη Μέση Ανατολή

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πουλήσουν τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα «διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων» στην περιοχή.

«Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή οι κινητήρες για τα μαχητικά τους, διότι αυτό θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά διασφαλίζεται από την ισραηλινή αεροπορική υπεροχή, αλλά και, κατά τη γνώμη μου, από τη στάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε πρωινή εκπομπή του Fox News.

Η Ουάσινγκτον απέκλεισε το 2019 την Άγκυρα από το πρόγραμμα των F-35 μετά την απόκτηση του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400 από την Τουρκία το 2017.

Γεραπετρίτης: Δεν τίθεται θέμα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F-35

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημαίνει πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών, που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35.

Απαντώντας σε σχετικές αναφορές, ο υπουργός υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, επισημαίνοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στα δημοσιεύματα που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το θέμα, σημειώνοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν διαμορφώνεται με βάση αυτά.

«Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα όσο και τις σχέσεις εκείνες, ώστε να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα», τόνισε.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε αναφορά και στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση των ελληνικών μαχητικών F-16, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο και στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ με ομολόγου του των εταίρων της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν), ενώ θα παρακαθήσει σε δείπνο εργασίας του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. Στο περιθώριο της Συνόδου θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του.

Στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης – Δεν προγραμματίζεται συνάντηση με Ερντογάν





Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, σήμερα και αύριο στην Άγκυρα, θα λάβει μέρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετέχει στο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας και η σύζυγός του.

Ωστόσο, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου.