“Βόμβα” από τους NYT: Ο Τραμπ θα πει στον Ερντογάν ότι η Τουρκία θα μπει ξανά στο πρόγραμμα των F-35

Διατεθειμένος να ανακοινώσει στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θα επανεντάξει τη χώρα στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τους New York Times.

Το δημοσίευμα αναρτήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 7/7 λίγο πριν από την αναχώρηση του προέδρου των ΗΠΑ για την Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

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Όπως αναφέρουν οι NYT, «τέσσερις ανώτεροι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης περιέγραψαν την επικείμενη αλλαγή πολιτικής, ύστερα από εβδομάδες παρασκηνιακών διαβουλεύσεων μεταξύ στελεχών της εθνικής ασφάλειας με στόχο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο. Αν και υπήρχαν διαφορές στις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ο Τραμπ σκοπεύει να παρακάμψει τους νομικούς και κοινοβουλευτικούς περιορισμούς, όλοι συμφώνησαν ότι αναμένεται τουλάχιστον να σηματοδοτήσει την πρόθεσή του να εξασφαλίσει την παράδοση των F-35 στην Τουρκία, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πότε θα συμβεί αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προ ημερών είχε δηλωσει ότι ετοιμάζει ένα «δώρο» που θα κάνει τον Ερντογάν «πολύ χαρούμενο».

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσιεύμα, η προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου ενδέχεται να συναντήσει αντιδράσεις στο Κογκρέσο, το οποίο μπορεί να επιχειρήσει να την εμποδίσει.

«Οι αξιωματούχοι επισήμαναν ότι μπορεί ακόμη και να αλλάξει γνώμη, καθώς είναι απρόβλεπτος ακόμη και για τους ίδιους τους συνεργάτες του. Πάντως, κυβερνητικές πηγές άφησαν να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο ηγετών, προκειμένου να ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία» συνεχίζει το δημοσίευμα.

«Το 2019, κατά την πρώτη θητεία Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των F-35 επειδή προμηθεύτηκε από τη Ρωσία τα αντιαεροπορικά συστήματα S-400. Η Ουάσιγκτον φοβόταν τότε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους S-400 για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των F-35 και ότι η Ρωσία θα αποκτούσε πολύτιμες πληροφορίες για τις δυνατότητες χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth) και αποφυγής πυραύλων των αεροσκαφών» σημειώνει το δημοσίευμα και προσθέτει:

«Ωστόσο, ο Ερντογάν συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρών ηγετών που ο Τραμπ δηλώνει ότι θαυμάζει περισσότερο. Πρόσφατα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποκάλυψε ότι ο Τραμπ είχε δώσει εντολή στους συνεργάτες του να βρουν τρόπο ώστε ο Τούρκος πρόεδρος να αποκτήσει τα μαχητικά που εδώ και χρόνια επιδιώκει. Για να συμβεί αυτό, όμως, πρέπει να ξεπεραστεί ένας νόμος που ψήφισε το Κογκρέσο το 2020, ο οποίος απαγορεύει την πώληση F-35 στην Τουρκία, εκτός εάν η αμερικανική κυβέρνηση διαπιστώσει ότι η Άγκυρα δεν διαθέτει πλέον τα ρωσικά συστήματα S-400».

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Σύμφωνα με αξιωματούχο που συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις που μίλησε στους NYT ότι «ένας πιθανός τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι η μεταβίβαση των S-400 – πολλοί από τους οποίους παραμένουν ακόμη μέσα στα κιβώτια μεταφοράς τους – σε τρίτη χώρα» με δεύτερο αξιωματούχο να λέει ότι «ο ακριβής μηχανισμός δεν έχει ακόμη καθοριστεί».

«Πριν από τέσσερα χρόνια είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς των πυραύλων στην Ουκρανία για χρήση κατά των ρωσικών επιθέσεων, όμως εκείνο το σχέδιο εγκαταλείφθηκε. Σήμερα θεωρείται απίθανο τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ερντογάν να συμφωνούσαν στην πώλησή τους στην Ουκρανία. Μία από τις εναλλακτικές που εξετάζονται είναι να καταστούν τα συστήματα ανενεργά, αφαιρώντας κρίσιμα εξαρτήματα» υπενθυμίζει η εφημερίδα.