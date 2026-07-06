“Ας μου πει κάποιος ότι είναι ψέμα” – Το συγκινητικό μήνυμα του Λευτέρη Κουμαντάκη για τον θάνατο της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης σκόρπισε η είδηση του ξαφνικού θανάτου της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών, το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, στο Ηράκλειο.

Ο παρουσιαστής Λευτέρης Κουμαντάκης, θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στη Μαρία Αντωνογιαννάκη, μέσα από μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της από τηλεοπτικό στούντιο, έγραψε λόγια που αποτυπώνουν το σοκ της ξαφνικής απώλειας.

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«Ας μου πει κάποιος ότι είναι ψέμα. Μαράκι μου, αγάπη μου γλυκιά… Όχι… ΔΕΝ είναι αλήθεια… Γιατί εσύ; Πόσο άδικο αυτό να φύγεις έτσι.

Ακόμα έρχονται στο νου μου κουβέντες, οι παροτρύνσεις σου, το χαμόγελό σου που όμοιό του σε αυτό το χώρο δεν συνάντησα ποτέ…

Για πάντα στην καρδιά μου…», έγραψε ο Λευτέρης Κουμαντάκης, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη φετινή του συνεργασία με την Κατερίνα Καραβάτου.

Εντοπίστηκε νεκρή από ανακοπή

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο γκαράζ του σπιτιού της στην περιοχή του Άη Γιάννη.

Παρόλο που, άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνοδεία γιατρού, διαπιστώθηκε ότι ήταν – δυστυχώς – ήδη πολύ αργά για την άτυχη Μαρία. Η ΕΛ.ΑΣ που ενημερώθηκε για το περιστατικό το αποδίδει σε παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με την ΚΡΗΤΗ TV, η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπέστη ανακοπή καρδιάς. Η σορός της βρίσκεται στο ΠΑΓΝΗ, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

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Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η κηδεία της δημοσιογράφου θα τελεστεί σήμερα το απόγευμα στις 16:00. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σορός για βρίσκεται στον ναό για το τελευταίο αντίο από τις 15:30. Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου.