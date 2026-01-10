Κρήτη: Θρήνος στον Βιάννο – Αυτός είναι ο νεαρός κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα και σκοτώθηκε

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Κρήτη με νεαρό κυνηγό που έχασε την ζωή του μετά από πτώση σε φαράγγι.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη χαράδρα «Κάγκελο», στις παρυφές της περιοχής ανάμεσα στο Καστρί και τον Χόνδρο Βιάννου. Ο 25χρονος Στέλιος Τσικνάκης βρέθηκε στο σημείο για κυνήγι όταν υπό αδιευκρίνιστους λόγους έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό. Μάλιστα, κατέπεσε από μεγάλο ύψος, καταλήγοντας στο εσωτερικό της χαράδρας.

Δυστυχώς, ο 27χρονος – κάτοικος Άνω Βιάννου – ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί βαρύτατα τραύματα από την πτώση, στα οποία και υπέκυψε. Στο σημείο δεν βρισκόταν μόνος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί του ήταν ο πατέρας και ο αδερφός του, με τους οποίους είχε μεταβεί στην περιοχή για κυνήγι, γεγονός που καθιστά το συμβάν ακόμη πιο τραγικό.

Ο αγαπητός σε όλους Στέλιος, προερχόταν από οικογένεια με μακρά παράδοση στο κυνήγι, ενώ στην καθημερινότητά του εργαζόταν ως μάγειρας στο Ηράκλειο. Η είδηση του τραγικού θανάτου του έχει βυθίσει στον θρήνο ολόκληρο το χωριό, αλλά και το Ηράκλειο ευρύτερα.