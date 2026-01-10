Τραγωδία στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρός ο 27χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε χαράδρα στη Βιάννο (φωτογραφίες)

Νεκρός εντοπίστηκε ο 27χρονος άνδρας, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου, έπεσε στη χαράδρα «Κάγκελο», σε βάθος 30 μέτρων, στις παρυφές της περιοχής ανάμεσα στο Καστρί και τον Χόνδρο Βιάννου στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με το neakriti, ο νεαρός άνδρας βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο για κυνήγι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και κατέπεσε από μεγάλο ύψος, καταλήγοντας στο εσωτερικό της χαράδρας.

Δυστυχώς, ο 27χρονος – κάτοικος Άνω Βιάννου – ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί βαρύτατα τραύματα από την πτώση, στα οποία και υπέκυψε.

Στο σημείο δεν βρισκόταν μόνος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί του ήταν ο πατέρας και ο αδερφός του, με τους οποίους είχε μεταβεί στην περιοχή για κυνήγι, γεγονός που καθιστά το συμβάν ακόμη πιο τραγικό.