Κρήτη: Σύλληψη 37χρονου στο Ηράκλειο – Επιτέθηκε με γροθιές στην 60χρονη μητέρα του

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο (7/2) στην Κρήτη όταν ένας 37χρονος επιτέθηκε στην μητέρα του μέσα σε κομμωτήριο στο Ηράκλειο.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, ο δράστης, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, χτυπούσε με γροθιές την 60χρονη εντός του κομμωτηρίου που διατηρεί στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα εκείνη να ειδοποιήσει τις Αρχές, προχωρώντας σε καταγγελία εις βάρος του για απειλές, εξύβριση και ξυλοδαρμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο , όπου θα κριθεί για την πράξη του, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στη γειτονιά όπου μένει η οικογένεια.