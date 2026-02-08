Κόρινθος: Ξυλοδαρμός 15χρονου μαθητή από ανηλίκους – Τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο

Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Κόρινθο με θύμα ένας 15χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Πρώτης News Κορινθίας, ο ανήλικος γρονθοκοπήθηκε στο πρόσωπο από παρέα νεαρών το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί από συγγενικά του πρόσωπα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να ήταν ένα κορίτσι, γεγονός που φαίνεται να πυροδότησε την ένταση μεταξύ των ανηλίκων και να οδήγησε στην επίθεση.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία αναμένεται να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες και τις ευθύνες όσων εμπλέκονται.