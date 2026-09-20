Ρέθυμνο: 10 συλλήψεις για απάτες με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις – «Δανείζονταν» αιγοπρόβατα για τους ελέγχους

Στη σύλληψη δέκα ατόμων προχώρησε η ΕΛΑΣ στο Ρέθυμνο, έπειτα από πολύμηνη έρευνα για υπόθεση που περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Αστυνομία, απάτες με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις και διακίνηση ναρκωτικών.

Πρόκειται για οκτώ ημεδαπούς και δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτες σχετικά με κτηνοτροφικές επιχορηγήσεις, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και αλλοδαπών, φοροδιαφυγή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή και παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.

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Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Η έρευνα για τις κτηνοτροφικές επιδοτήσεις

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι οκτώ ημεδαποί είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και φέρονται να προχωρούσαν σε απάτες σχετικά με κτηνοτροφικές επιχορηγήσεις, ενώ παράλληλα διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών.

Οι αστυνομικές Αρχές αναφέρουν ότι μέρος του παράνομου οικονομικού οφέλους φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την αγορά κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους στα ποιμνιοστάσια.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομική ανακοίνωση, βεβαιώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης ποιμνίων.

Όπου κατέστη δυνατή η καταμέτρηση, μάλιστα, βρέθηκαν λιγότερα αιγοπρόβατα από εκείνα που αναγράφονταν στις κτηνοτροφικές δηλώσεις.

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Φέρονται να μετέφεραν ξένα αιγοπρόβατα για να τα παρουσιάσουν σε έλεγχο

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που, κατά την ΕΛΑΣ, είχε καταγραφεί στις 30 Ιουλίου 2026.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών σε μέλος της φερόμενης οργάνωσης, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία δεν διέθετε δικό του ποίμνιο, παρουσιάστηκαν αιγοπρόβατα ως δικά του.

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Από την αστυνομική έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα ζώα είχαν στην πραγματικότητα μετακινηθεί από ποίμνιο που ανήκε σε άλλο μέλος της ομάδας.

Η μεγάλη επιχείρηση στον Μυλοπόταμο

Το πρωί του Σαββάτου (19/9) πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.

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Συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου, με τη συνδρομή των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης και των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια, ποιμνιοστάσια και άλλους χώρους που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι.

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Φυτεία με 11 δενδρύλλια κάνναβης δίπλα σε ποιμνιοστάσιο

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένο και φυσικά περιφραγμένο χώρο κοντά σε ποιμνιοστάσιο φυτεία με 11 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως και τριών μέτρων.

Στον χώρο εντοπίστηκαν και οι δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στην κατοχή τους βρέθηκε ποσότητα κάνναβης, ενώ διαπιστώθηκε ότι διέμεναν παράνομα στη χώρα.

Συνολικά από τις έρευνες κατασχέθηκαν:

995 γραμμάρια κάνναβης

1.850 ευρώ , τα οποία η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα

, τα οποία η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα 3 μαχαίρια

2 ζυγαριές

πλήθος τιμολογίων και παραστατικών

18 κινητά τηλέφωνα

7 Ι.Χ. φορτηγά

1 Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο

1 μηχάνημα έργων

Φθορές και κλοπή μηχανήματος έργων

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, μέλη της φερόμενης οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, και για άλλες υποθέσεις.

Ειδικότερα, διερευνάται η εμπλοκή τους σε φθορές σε ελαιόδεντρα και μηχάνημα έργου, ιδιοκτησίας ημεδαπού, καθώς και στην κλοπή μηχανήματος έργων που ανήκε σε άλλο άτομο.

Οι πράξεις αυτές φέρονται να τελέστηκαν τον Ιούνιο του 2026 και στις 13 Σεπτεμβρίου 2026 αντίστοιχα.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.