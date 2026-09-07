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ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διάσωση 33 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

Κρήτη: Διάσωση 33 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Περίπου 33 αλλοδαποί διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος. Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε απόσταση περίπου 35 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στην περιοχή έσπευσε πλοίο της Frontex, το οποίο προχώρησε στη διάσωση των επιβαινόντων.

   Οι περίπου 33 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

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