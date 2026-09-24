Θεσπρωτία: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που πέρασε από την Αλβανία
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην Παναγιά Σαγιάδας για την πλήρη κατάσβεση – Δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε αρχικά στην Αλβανία και πέρασε στην ελληνική επικράτεια, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιά Σαγιάδας Θεσπρωτίας.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων.
Στην περιοχή επιχειρούν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ ο Δήμος Φιλιατών συνδράμει με υδροφόρες.
Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.
Όλες οι νεότερες πληροφορίες για τα πύρινα μέτωπα και τις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στη σελίδα του DEBATER για τις πυρκαγιές.
πηγή στην Google
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