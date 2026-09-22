DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο;
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκε λέμβος με 37 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων

Η λέμβος εντοπίστηκε 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων – Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού.

Κρήτη: Εντοπίστηκε λέμβος με 37 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Λέμβος με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, με το Λιμενικό Σώμα να προχωρά στην περισυλλογή τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, η λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση 57 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη λέμβο εντόπισε μη επανδρωμένο μέσο της Frontex

Ο εντοπισμός έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην περιοχή έσπευσε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των 37 επιβαινόντων.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις εθνικότητες των επιβαινόντων ή το σημείο από το οποίο είχε αποπλεύσει η λέμβος.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Χατζηδάκης από Βρυξέλλες: «Εθνική επιτυχία η αναγνώριση των προσπαθειών μας κατά της γραφειοκρατίας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης από Βρυξέλλες: «Εθνική επιτυχία η αναγνώριση των προσπαθειών μας κατά της γραφειοκρατίας»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις – Πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες, 2,7 δισ. συναλλαγές και 43 εκατ. λιγότερα δικαιολογητικά ετησίως.