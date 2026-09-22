Κρήτη: Εντοπίστηκε λέμβος με 37 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων

Λέμβος με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, με το Λιμενικό Σώμα να προχωρά στην περισυλλογή τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, η λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση 57 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

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Τη λέμβο εντόπισε μη επανδρωμένο μέσο της Frontex

Ο εντοπισμός έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην περιοχή έσπευσε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των 37 επιβαινόντων.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις εθνικότητες των επιβαινόντων ή το σημείο από το οποίο είχε αποπλεύσει η λέμβος.