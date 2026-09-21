DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο;
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 35χρονη αποπειράθηκε δύο φορές να αυτοκτονήσει μετά από ερωτική απογοήτευση

Η τραγωδία αποφεύχθηκε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση φίλης της

Ηράκλειο: 35χρονη αποπειράθηκε δύο φορές να αυτοκτονήσει μετά από ερωτική απογοήτευση
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, όταν μια 35χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει δύο φορές, μετά από ερωτική απογοήτευση.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε όταν η 35χρονη αυτοτραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Μία φίλη της αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και παρενέβη, απομακρύνοντας το αντικείμενο ζητώντας βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 35χρονη ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα έφυγε από το σπίτι και κατευθύνθηκε προς τα Ενετικά Τείχη, όπου φέρεται εκ νέου να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η φίλη της ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, αποτρέποντας τη δεύτερη απόπειρα και θέτοντας τη γυναίκα υπό προστασία.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ