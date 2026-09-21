Ηράκλειο: 35χρονη αποπειράθηκε δύο φορές να αυτοκτονήσει μετά από ερωτική απογοήτευση

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, όταν μια 35χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει δύο φορές, μετά από ερωτική απογοήτευση.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε όταν η 35χρονη αυτοτραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Μία φίλη της αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και παρενέβη, απομακρύνοντας το αντικείμενο ζητώντας βοήθεια.

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Η 35χρονη ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα έφυγε από το σπίτι και κατευθύνθηκε προς τα Ενετικά Τείχη, όπου φέρεται εκ νέου να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η φίλη της ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, αποτρέποντας τη δεύτερη απόπειρα και θέτοντας τη γυναίκα υπό προστασία.