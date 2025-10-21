Κως: 45χρονη Βρετανίδα κατήγγειλε ότι βιάστηκε από υπάλληλο ξενοδοχείου

Τον βιασμό της από υπάλληλο ξενοδοχείου κατήγγειλε μια 45χρονη Βρετανίδα στην Κω, με την υπόθεση να προκαλεί σοκ στο νησί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, το περιστατικό έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου περίπου στις 7 το απόγευμα όταν, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, την βίασε ένας 42χρονος που εργαζόταν στο ξενοδοχείο.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές της Κω το βράδυ και ο άντρας συνελήφθη άμεσα.