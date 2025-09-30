Κως: Ανελέητο ξύλο μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Σοκαριστικό βίντεο

Σοκάρει το νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 29/9 στην Κω, έξω από σχολείο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο από το “Βήμα της Κω”, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φαίνονται δύο μαθήτριες να πιάνονται στα χέρια και να ρίχνουν η μία την άλλη μπουνιές και κλωτσιές, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Ο τσακωμός άρχισε την ώρα που περίμεναν να πάρουν το λεωφορείο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους, μετά το σχόλασμα.

Στα πλάνα φαίνεται η μία μαθήτρια να χαστουκίζει με δύναμη την ανήλικη, η οποία στη συνέχεια την έσπρωξε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο καβγάς ξέφυγε και οι δύο μαθήτριες έπεσαν στο έδαφος, ενώ δεν δίστασαν να τραβήξουν και τα μαλλιά η μία της άλλης.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Το πλέον εξοργιστικό είναι ότι συμμαθητές τους που βρίσκονταν στο σημείο δεν παρενέβησαν, αλλά όπως ακούγεται στο βίντεο… το διασκέδαζαν.

Η άγρια συμπλοκή σταμάτησε όταν κάποιοι από τους συμμαθητές τους μπήκαν στη μέση και της χώρισαν.