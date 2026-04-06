Δύο συλλήψεις για κλοπή αλυσίδας στο Πέραμα – ΔΙ.ΑΣ. τους καταδίωξαν και τους ακινητοποιήσαν στον Κορυδαλλό

Στα χέρια της αστυνομίας και ειδικότερα αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έπεσαν δύο άνδρες που κατηγορούνται για κλοπή αλυσίδας στην περιοχή του Περάματος.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο νεαρούς, 19 και 20 ετών, σε όχημα στην περιοχή του Κορυδαλλού το μεσημέρι της Κυριακής (5/4). Είχε προηγηθεί η κλοπή χρυσής αλυσίδας με βίαιο τρόπο αφού προσέγγισαν 69χρονο κάτοχο της, εμφανιζόμενοι ως υποψήφιοι αγοραστές οχήματος το οποίο είχε διαθέσει προς πώληση, με χρήση βίας του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού και διέφυγαν.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν έρευνας εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται με όχημα στην περιοχή της Νίκαιας και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, ο 19χρονος οδηγός επιτάχυνε και ακολούθησε καταδίωξη στο πλαίσιο της οποίας το όχημα κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Κατόπιν, το όχημα ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Κορυδαλλού και οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περάματος, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Μετά από έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε, κρυμμένη και κατασχέθηκε η κλεμμένη αλυσίδα, η οποία επιστράφηκε στον 69χρονο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.