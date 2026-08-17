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Κόρινθος: 61χρονος μαχαιρώθηκε μετά από καυγά – Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνες

Η ζωή του άνδρα δεν διατρέχει κίνδυνο

Κόρινθος: 61χρονος μαχαιρώθηκε μετά από καυγά – Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνες
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε ένας 61χρονος στις Αρχαίες Κλεωνές στην Κόρινθο από δύο γυναίκες το απόγευμα της Κυριακής, 16 Αυγούστου, μετά από διαπληκτισμό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το korinthostv, δύο γυναίκες από τη Ρουμανία, ηλικίας 31 και 57 ετών, ενεπλάκησαν σε διαπληκτισμό με τον 61χρονο. Κατά τη διάρκεια της έντασης, φέρονται να του επιτέθηκαν και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Νεμέας.

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Ο 61χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν το επεισόδιο σε προσωπικές διαφορές.

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