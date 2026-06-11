Άγιος Δημήτριος: Συγκλονίζει η χήρα του 57χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο – “Άφησε τα παιδιά μας μόνα” (βίντεο)

Απέραντη θλίψη σκόρπισε στην οικογένειά του και τους συναδέλφους του ο τραγικός θάνατος του 57χρονoυ που σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 10/6 σε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 57χρονος, που ήταν υπάλληλος στην καθαριότητα του δήμου, έχασε τη ζωή του ύστερα από σύγκρουση με βαν, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του.

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«Έμεινα μόνη μου. Έχει κλείσει το σπίτι μου. Τι άλλο να πω; Διαλύθηκαν όλα. Η οικογένειά μου χάθηκε από ένα τροχαίο, από μια άτυχη στιγμή», δήλωσε στο Star η σύζυγος του άτυχου 57χρονου.

«Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Άφησε τα παιδιά μόνα τους. Πήγαινε στη δουλειά του, δεν πήγαινε για διασκέδαση. Ήταν ένας βιοπαλαιστής που προσπαθούσε να βγάλει το μεροκάματο», πρόσθεσε η ίδια.

Σε βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου φαίνεται από τη μία πλευρά του δρόμου να κινείται το βαν και από την άλλη ο 57χρονος με τη μοτοσικλέτα του.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν, με τον 57χρονο να εκσφενδονίζεται στο οδόστρωμα και να τραυματίζεται θανάσιμα.

«Η ενημέρωση που έχω είναι ότι ο Ηλίας κατέβαινε τη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου με κατεύθυνση προς τον Άλιμο. Ένα φορτηγάκι κινούνταν προς την Αθήνα και επιχείρησε να στρίψει αριστερά, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί σημειώθηκε η σύγκρουση», ανέφερε ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.