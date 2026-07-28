Εξαμίλια: “Δεν φαινόταν ως εργαζόμενος” ο 67χρονος που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο ξυδιού – Πώς έγινε η μοιραία έκρηξη

Για το τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας μίλησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου Κώστας Κατεμής.

Εν τω μεταξύ, σήμερα Τρίτη 28/7, οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 67χρονος.

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Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης.

Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη που έκανε ο κ. Κατεμής, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε πως ο 67χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος δεν ήταν δηλωμένος ως εργαζόμενος της επιχείρησης, καθώς είχε περιστασιακή εργασιακή σχέση.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «εκκωφαντική διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών» και πρόθεσε ότι ο 67χρονος που φέρεται να ήταν ο ηλεκτροσυγκολλητής πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης «σε μια δεξαμενή με 13 τόνους ξίδι», όπου δίπλα υπήρχε δεξαμενή «με διαρροή προπανίου κι έγινε το μοιραίο. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της εργοδοσίας και των ελεγκτικών μηχανισμών» τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο αντιπύραχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στο ΕΡTNews σχετικά με το εργατικό δυστύχημα ανέφερε ότι «δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα λόγω ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλλησης στον χώρο του εργοστασίου, από την οποία, λόγω της εκρηξιγενούς φύσης των υλικών, προκλήθηκε έκρηξη» με θύμα τον 67χρονο.

Σε ερώτηση αν έπρεπε να πραγματοποιούνται τέτοιες εργασίες και με αυτές τις θερμοκρασίες, ο κ. Αρτοποιός σημείωσε ότι ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, που είναι αντιπυρική, η τήρηση μέτρων πυροπροστασίας είναι «το Α και το Ω για την ασφάλεια του προσωπικού», ιδιαίτερα σε χώρους επικίνδυνους, όπως το εν λόγω εργοστάσιο. «Αν δεν τηρούνται στο έπακρο τα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα. Αυτό ακριβώς συνέβη», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν γύρω στις 13:30 το μεσημέρι της Δευτέρας 27/7, όταν ένα μανιτάρι φωτιάς ξεπήδησε από το εργοστάσιο. Ο εκκωφαντικός θόρυβος από την έκρηξη στο εργοστάσιο αναστάτωσε ολόκληρη την Κορινθία.

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Δείτε βίντεο από τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια:

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Το Star έφερε στο φως ακόμα ένα ακόμα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας επιχείρησης που βρίσκεται περίπου 150 μέτρα από το εργοστάσιο.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή της ισχυρής έκρηξης, με τη δόνηση να είναι τόσο έντονη ώστε, όπως περιέγραψε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, «νόμιζα ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα». Όπως ανέφερε, ολόκληρο το κτίριο σείστηκε από το ωστικό κύμα.

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