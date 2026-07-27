Τραγωδία στα Εξαμίλια Κορινθίας: Ένας νεκρός από τις εκρήξεις και την φωτιά σε εργοστάσιο (βίντεο)

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές μετά από έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, μέσα στο εργοστάσιο εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός ενός άνδρα. Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το εργοστάσιο καίγεται ολοσχερώς.

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Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ένας εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Λίγο αργότερα, εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εθελοντικές ομάδες της Κορινθίας, οι οποίες δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Στο σημείο σημειώνονται συνεχώς εκρήξεις.

Στο συμβάν επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρο της 9ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Στο εργοστάσιο έχουν μεταβεί και 3 ασθενοφόρα.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Ιουλίου 2026, λίγο μετά τις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 11 οχήματα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δημου Κορινθίων.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σορό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

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Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.