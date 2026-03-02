Κολωνός: Από κίρρωση ήπατος πέθανε η 31χρονη – Αλλάζει η δίωξη για τον σύζυγο

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση γυναικοκτονίας στον Κολωνό, καθώς κατά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (02/03), προέκυψε ότι η 31χρονη δεν ήταν τελικά έγκυος.

Αντιθέτως το πρήξιμο που είχε η γυναίκα ήταν επειδή έπασχε από προχωρημένη κίρρωση ήπατος και το ζευγάρι την είχε αποδώσει σε εγκυμοσύνη χωρίς να επισκεφτεί γιατρό.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πόρισμα του ιατροδικαστή σχετικά με τα ακριβή αίτια θανάτου της 31χρονης αναμένεται να διαμορφώσουν και το πλαίσιο των κατηγοριών που θα απαγγελθούν σε βάρος του 38χρονου συζύγου της, ο οποίος ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 38χρονο

Όπως όλα δείχνουν, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο 38χρονος αναμένεται να κατηγορηθεί για τον ξυλοδαρμό της 31χρονης γυναίκας και την πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος της, , ωστόσο δεν ήταν τα χτυπήματα αυτά που της στέρησαν την ζωή και ενδέχεται η κατηγορία για ανθρωποκτονία να πάρει την μορφή της αμέλειας, αφού η αιτία θανάτου όπως κατέληξε ο ιατροδικαστής ήταν η κίρρωση ήπατος σε τελικό στάδιο, που το ζευγάρι την αντιμετώπιζε ως εγκυμοσύνη και δεν πήγαν ποτέ σε γιατρό.

Η κοιλιακή της χώρα ήταν γεμάτη από υγρό (ασκίτης) και ο τυμπανισμός που είχε προκληθεί έδινε την εντύπωση εγκυμοσύνης.

Όμως ο ιατροδικαστής είδε και πολλά χτυπήματα σε βάρος του θύματος, τόσο πρόσφατα όσο και παλιότερα, όπως για παράδειγμα το αριστερό μάτι ήταν πρησμένο από παλιότερο χτύπημα και είχε δεχθεί και νέο, πρόσφατο χτύπημα. Κανένα όμως χτύπημα, όπως διαπίστωσε δεν προκάλεσε εσωτερική αιμορραγία και άρα δεν ευθύνονται αυτά για τον θάνατό της.

Λόγω του προηγούμενου ιστορικού καταχρήσεων του ζευγαριού, ο ιατροδικαστής έλαβε δείγματα προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Παράλληλα, ο εισαγγελέας θα ενημερωθεί για τα νεότερα ευρήματα που προκύπτουν από το πόρισμά του.

Το χρονικό της υπόθεσης στον Κολωνό

Η άτυχη γυναίκα το μεσημέρι του Σαββάτου (28/02) βρέθηκε στη σκάλα του σπιτιού της χωρίς τις αισθήσεις της. Ο σύντροφος της 31χρονης από την πρώτη στιγμή της προσαγωγής του υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα.

Όπως ισχυρίζεται ο 38χρονος, η σύντροφος του γλίστρησε και έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Όμως γρήγορα αμφισβητήθηκε αυτή η εκδοχή από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε στη σορό τραύματα που δεν ταιριάζουν με πτώση από σκάλα. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν τις αρχές να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών να συνεχίζουν τις έρευνες στο σπίτι του ζευγαριού για να συγκεντρώσουν κρίσιμα στοιχεία.

Οι γείτονες καταγγέλλουν έντονους καβγάδες

Παρόλο που το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, οι μαρτυρίες των γειτόνων κάνουν λόγο για έντονες διαφωνίες που ακούγονταν από το σπίτι, με αποκορύφωμα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μιλώντας στο EPTnews αυτόπτης μάρτυρας, είπε ότι περνώντας έξω από το σπίτι άκουσε έναν άντρα να φωνάζει με μεγάλη ένταση «όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε», λίγο πριν η γυναίκα εντοπιστεί νεκρή.