Αίγιο: Εντοπίστηκαν ίχνη παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος – Στο “μικροσκόπιο” ο φίλος του Ιταλού

Συνεχίζουν να αναζητούν οι Αρχές απαντήσεις για το στυγερό, διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.

Από σήμερα, αρχίζει νέος γύρος καταθέσεων, ενώ ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της άτυχης γυναίκας που έχει ήδη προφυλακιστεί εξακολουθεί να επιμένει στην αθωότητά του.

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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου αποκάλυψε στο MEGA πως βρέθηκαν στοιχεία παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος.

Άλλωστε, ο φερόμενος ως δράστης είχε τουλάχιστον έξι ώρες για να καθαρίσει το σπίτι, καθώς τα θύματα ξεψύχησαν πολύ νωρίς το πρωί της Τρίτης 9/6, ενώ οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν για τις σορούς κατά τις 12:00 το μεσημέρι.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνει και ο φίλος του 65χρονου και γείτονας, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει εκ νέου.

Πρόκειται για το άτομο με τον οποί επικοινώνησε τηλεφωνικά ο κατηγορούμενος αμέσως μετά τον εντοπισμό των σορών, ζητώντας του να σπεύσει στο σημείο. Μάλιστα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντίκρισε πρώτος τη σκηνή του εγκλήματος και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Στην αρχική του κατάθεση, το εν λόγω άτομο που αποτελεί τον βασικό μάρτυρα φέρεται να έχει περιγράψει λεπτό προς λεπτό όλα όσα συνέβησαν από τη στιγμή που δέχθηκε το τηλεφώνημα μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε μπροστά στο μακάβριο θέαμα.

Όμως, σύμφωνα με πηγές του PatraPress.gr, αρκετά από τα λεγόμενά του χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, καθώς υπάρχουν σημεία που θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του διπλού φονικού.

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Ο συγκεκριμένος μάρτυρας αποτελεί πρόσωπο-κλειδί, καθώς είναι το ίδιο άτομο που φέρεται να υποστηρίζει πως πριν από το έγκλημα μετέφερε ύστερα από επιθυμία του 65χρονου στο Αίγιο για επισκευή το αεροβόλο όπλο – τύπου φλόμπερ – που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 26χρονου.

Το στοιχείο που εξετάζεται είναι η μαρτυρία πως αμέσως μετά την επισκευή, ο 65χρονος Ιταλός τον ρώτησε εάν το συγκεκριμένο όπλο «σκοτώνει», με τον ίδιο να φέρεται να του απαντά καταφατικά.

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Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η μαρτυρία τότε, όπως επισημαίνεται από αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, στο Patrapress.gr, αποτελεί ακλόνητο στοιχείο πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα.

Επίσης, με ενδιαφέρον αναμένονται και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ για το εσώρουχο του 65χρονου, το οποίο, αν και είχε πλυθεί, έχει λεκέ που παραπέμπει σε κηλίδα αίματος, αλλά και για το ξένο γενετικό υλικό (DNA).