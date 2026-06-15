Κόνιτσα: Κάηκαν ζωντανά τα 4 αδέλφια στο κοντέινερ – Έμεναν εκεί από το 1996 μετά τον μεγάλο σεισμό

Τραγικό θάνατο στην Κόνιτσα Ιωαννίνων βρήκαν τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, όταν το κοντέινερ όπου διέμεναν τυλίχθηκε στις φλόγες στις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/6.

Τα τέσσερα πτώματα ανέσυραν απανθρακωμένα οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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Πρόκειται για τέσσερα αδέλφια, τρεις γυναίκες και έναν άνδρα, ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας του 1996.

Το κοντέινερ ήταν τοποθετημένο στο χωράφι τους δίπλα από το γεφύρι της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα άτυχα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας.

Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σύμφωνα με πληροφορίες, παλαιότερα είχε επιληφθεί και η Κοινωνική Πρόνοια για καθαρισμό του κοντέινερ.

Στο πλαίσιο της τότε ανοικοδόμησης, το κράτος τους είχε προσφέρει τη δυνατότητα αποκατάστασης της κατοικίας τους. Εκείνοι, όμως, την αρνήθηκαν πεισματικά. Έκτοτε, επέλεξαν να απομονωθούν και να συνεχίσουν τη ζωή τους μέσα στο κοντέινερ, όπου έμελλε 30 χρόνια μετά ν’ αφήσουν την τελευταία τους πνοή. Τέσσερις σοροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικίσκο, στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2026

Τα ακριβή αίτια της φονικής πυρκαγιάς διερευνώνται από τις Αρχές, ενώ στο σημείο της οικογενειακής τραγωδίας έχουν μεταβεί το Ανακριτικό Τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.