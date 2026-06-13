Γαστούνη: 57χρονος εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο στο κεφάλι

Μία τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/06) στη Γαστούνη, από την οποία έχασε τη ζωή του ένας 57χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με όσα γράφει το patrisnews.gr, ο 57χρονος, γεωργός και κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, βρέθηκε σε ποιμνιοστάσιο στη Γαστούνη νεκρός, φέροντας στο κεφάλι του τραύμα από κυνηγετικό όπλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγγενικά του πρόσωπα αναζητούσαν τον άνδρα, διότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Όταν έφτασαν στο σημείο, ήρθαν αντιμέτωποι με το τραγικό συμβάν και άμεσα ειδοποίησαν τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, και στη συνέχεια απέκλεισαν τον χώρο και συνέχισαν στην προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών της υπόθεσης. Σύμφωνα μ τις πρώτες ενδείξεις, μάλλον πρόκειται για αυτοχειρία, όμως δεν αποκλείεται κανένα σενάριο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ο 57χρονος ζούσε με τα αδέρφια του και, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν κλειστός χαρακτήρας, με περιορισμένες κοινωνικές επαφές.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στη Γαστούνη, καθώς συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος του.

Σύμφωνα με τις ιδιες πληροφορίες, με παρόμοιο τραγικό τρόπο είχε φύγει από τη ζωή και ο πατέρας του 57χρονου πριν από χρόνια, γεγονός που κάνει ακόμη πιο βαριά τη σκιά της σημερινής τραγωδίας.