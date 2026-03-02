Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και άλλα 2 κακουργήματα στον σύζυγο της εγκύου

Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα άσκησε ο εισαγγελέας στον 38χρονο, που συνελήφθη για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συζύγου του στον Κολωνό.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του συζύγου της 31χρονης ποινική δίωξη για:

-ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (κακούργημα)

-διακοπή κύησης (κακούργημα)

-διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης,επικίνδυνη για την υγεια, κατά εξακολούθηση (κακούργημα)

-παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) (πλημμέλημα)

Ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή .

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος από το Σάββατο 28/2 το μεσημέρι, οπότε εντοπίστηκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού, η σύζυγός του ισχυριζόταν ότι ήταν δυστύχημα.

Ωστόσο, καθοριστική για τη σύλληψή του ήταν η κατάθεση του ιατροδικαστή στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, ο οποίος στη μακροσκοπική εξέταση εντόπισε δύο τραύματα μη συμβατά με πτώση από σκάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα τραύμα ήταν κοντά στο ύψος των νεφρών, το οποίο υποδηλώνει ότι η άτυχη 31χρονη είχε χτυπηθεί και το δεύτερο λίγο πιο πάνω από το φρύδι της.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι ο σύντροφος της γυναίκας την είχε χτυπήσει πριν από τον θάνατό της, και αφού την άφησε εκεί, όταν επέστρεψε τη βρήκε νεκρή. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το σενάριο να την έσπρωξε από τη σκάλα.

Το τι πραγματικά συνέβη θα απαντηθεί με τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της άτυχης γυναίκας.

Κολωνός: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των γειτόνων

Ωστόσο, όλο και περισσότεροι γείτονες ανοίγουν τα στόματά τους και μιλούν τόσο για το τι προηγήθηκε το Σάββατο, όσο και για το κακοποιητικό παρελθόν του 38χρονου.

“Άκουσα φασαρίες και βγήκα έξω. Έλεγε σε μια γυναίκα να πάρει το ΕΚΑΒ και ότι την βρήκε έτσι πεσμένη μόλις γύρισε από τη συγκέντρωση για τα Τέμπη. Παγωμένη πεσμένη μπροστά στις σκάλες και με την γλώσσα έξω. Φοβάμαι” δήλωσε γειτόνισσα του ζευγαριού στο DEBATER.

Σύμφωνα με την ίδια, “αυτός έδερνε τις προηγούμενες του σχέσεις. Μάλιστα μια πρώην σχέση του είχε φέρει και την αστυνομία για ξυλοδαρμό της. Τον ήξερα από μικρό. Ζωηρό παιδί. Κάτω αν δεν κάνω λάθος μένει μια ηλικιωμένη και πάνω αυτός με την άτυχη κοπέλα. Την έβλεπα που και που. Πολύ γλυκό κορίτσι. Στεναχωρήθηκα πολύ. Αυτός είχε χάσει την μητέρα του και η κοπέλα το ίδιο πριν περίπου δύο χρόνια. Έψαχνε αγάπη αυτή η γυναίκα, μόνη της χωρίς συγγενείς, έπαθε συνεξαρτηση με αυτόν τον τύπο. Η κοπέλα δεν έχει συγγενείς, ξέρω ότι ψάχνουν να βρουν για τα διαδικαστικά της κηδείας…”.

Εν τω μεταξύ, πληροφορίες του STAR αναφέρουν ότι η 31χρονη γυναίκα είχε ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.