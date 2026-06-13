Εξάρχεια: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμούς

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 35χρονος άνδρας από πυροβολισμούς στο κεφάλι το βράδυ του Σαββάτου (13/06), στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν τις έρευνες για τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών ώστε να εντοπίσουν τους δράστες.

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Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση ώστε να εντοπιστούν τα άτομα που εμπλέκονται στο τραγικό περιστατικό.