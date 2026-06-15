Κίνηση: Προβλήματα σε Κηφισό, Κηφισίας και Αλεξάνδρας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Σημαντική ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς που κινούνται σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου καθώς αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική.

Όπως κάθε πρωί, ο Κηφισός βρίσκεται ήδη στο κόκκινο με τους οδηγούς να κινούνται σε χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

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Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην Κηφισίας. Τέλος, χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Κίνηση: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό