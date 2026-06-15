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Κίνηση: Προβλήματα σε Κηφισό, Κηφισίας και Αλεξάνδρας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

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Κίνηση: Προβλήματα σε Κηφισό, Κηφισίας και Αλεξάνδρας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
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Σημαντική ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς που κινούνται σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου καθώς αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική.

Όπως κάθε πρωί, ο Κηφισός βρίσκεται ήδη στο κόκκινο με τους οδηγούς να κινούνται σε χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

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Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην Κηφισίας. Τέλος, χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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Κίνηση: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στις εξόδους για Λαμία.

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