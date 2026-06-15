Μουντιάλ 2026: Μπαίνει στο παιχνίδι η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και η Σαουδική Αραβία του Δώνη – Το σημερινό πρόγραμμα
Μετά την ολοκλήρωση του 5ου και του 6ου Ομίλου, σειρά παίρνουν ο 7ος και ο 8ος
Ματς με μεγάλος ενδιαφέρον περιλαμβάνει το σημερινό (15/6) πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη να μπαίνουν στο παιχνίδι.
Η αρχή γίνεται το απόγευμα στις 19:00 με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης και πανίσχυρη Ισπανία να αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι. Ακολουθεί στις στις 22:00 το Βέλγιο που κοντράρεται με την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ.
Επόμενο παιχνίδι στη 01:00 τα ξημερώματα με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη να παίζει απέναντι στην Ουρουγουάη, ενώ η αγωνιστική ημέρα κλείνει με έναν ιδιαίτερο αγώνα καθώς το Ιράν αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία.
Οι μεταδόσεις του Μουντιάλ 2026 σήμερα
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα
15/06 19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι / ΕΡΤ2 Σπορ
15/06 22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος / ΕΡΤ2 Σπορ
16/06 01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη / ΕΡΤ2 Σπορ
16/06 04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία / ΕΡΤ1
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