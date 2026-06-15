Ανακαινίζω 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι, ποια τα ποσά

Σε λειτουργία τίθεται σήμερα (15/6) η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα “Ανακαινίζω 2026” το οποίο αφορά περίπου 20.000 κατοικίες που είναι χτισμένες το 1990.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ με την διαδικασία επιλογής αιτήσεων να αρχίζει από τον Σεπτέμβριο.

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Μάλιστα, έχει κι ένα πρόσθετο σκέλος, καθώς όχι μόνο αποσκοπεί στην παροχή ρευστότητας -και μάλιστα σημαντικής- σε ιδιοκτήτες παλαιών και κενών κατοικιών προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες επισκευές και αναβαθμίσεις, αλλά επιπλέον συνδέει τις εργασίες αυτές με την υποχρεωτική ιδιοκατοίκηση ή εκμίσθωση των αναβαθμισμένων κατοικιών.

Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα αφορά κατοικίες κλειστές για 2 έτη, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 έτη με σταθερό εκμίσθωση για τα πρώτα τρία χρόνια.

Ανακαινίζω 2026: Το ποσό της επιδότησης

Το επόμενο διάστημα οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ελέγχουν αν τηρούν τα κριτήρια για την επιδότηση η οποία μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα επιστρέψει στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης.

Η βασική ενίσχυση θα είναι 300€/τμ με ανώτατο ποσό επιδότησης τις 36.000€, ενώ θα ισχύουν και εισοδηματικά κριτήρια.

Το νέο πρόγραμμα αλλάζει ελαφρά χαρακτήρα και εστιάζει στις εργασίες ανακαίνισης οι οποίες θα επιδοτούνται με ποσοστό έως 90%, ενώ για τις ενεργειακές παρεμβάσεις θα καλύπτεται περίπου το 20% της δαπάνης.

Στο σκέλος της ανακαίνισης, θα επιδοτούνται εργασίες όπως:

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-Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες

-Ενίσχυση τοιχοποιίας και αποκατάσταση ζημιών

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-Αντικατάσταση δαπέδων

-Ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας

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-Βαψίματα και αισθητικές παρεμβάσεις

Ενώ, στις ενεργειακές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:

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-Αντικατάσταση κουφωμάτων

-Θερμομόνωση σε ταράτσες ή δώματα

-Ηλιακό θερμοσίφωνα ή συστήματα ΑΠΕ για ζεστό νερό χρήσης

-Συστήματα θέρμανσης και ψύξης (αντλίες θερμότητας, λέβητες βιομάζας)

Τα εισοδηματικά κριτήρια για να διαπιστώσει κάποιος αν είναι επιλέξιμος βασίζονται σε εκείνα του προγράμματος «Σπίτι Μου 2».

-Έως 25.000 ευρώ για άγαμους.

-Έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια (έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης), με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

-Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Το υπουργείο σχεδιάζει να επιβάλει πλαφόν στο ύψος του ενοικίου, ενώ το πρώτο μισθωτήριο θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποχωρήσει νωρίτερα, ο ιδιοκτήτης θα υποχρεούται να προχωρήσει σε νέα μίσθωση για το υπόλοιπο διάστημα χωρίς αύξηση του ενοικίου.

Φορείς της αγοράς επισημαίνουν ότι εφόσον τα ακίνητα που θα «πέσουν» στην αγορά θα είναι αναβαθμισμένα, θα πιέσουν και τα ενοίκια των υπόλοιπων σπιτιών που διατίθενται προς ενοικίαση, ακριβώς επειδή τα περισσότερα εξ αυτών δεν έχουν ανακαινιστεί ουσιαστικά επί δεκαετίες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα επιχειρήσει να περιορίσει και το τεράστιο επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όταν κατέρρευσε κάθε είδους συντήρηση, επισκευή ή αναβάθμιση του οικιστικού αποθέματος λόγω της έλλειψης ρευστότητας των νοικοκυριών.

Σε μελέτη που δημοσίευσε για τη στεγαστική κρίση η Εθνική Τράπεζα, είχε υπολογίσει ότι περίπου 250.000 ακίνητα πανελλαδικά κατέστησαν μη κατοικήσιμα ακριβώς λόγω της μεγάλης υποβάθμισης που υπέστησαν εξαιτίας της απουσίας συντηρήσεων και επισκευών. Το απόθεμα αυτό συνεχίζει μέχρι σήμερα να βρίσκεται εκτός αγοράς.