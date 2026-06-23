Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Στο “κόκκινο” Συγγρού και κέντρο Αθήνας

Προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν σε πολλά σημεία.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα έχει σχηματιστεί στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

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Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Λαγουμιτζή, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια η κατάσταση στην Καλλιρόης και στην Κηφισίας, στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος της Κατεχάκη. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

20'-25' από Φυλής έως Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα :

5'-10' στην έξοδο για Λαμία,

5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/v3xVTWPjw3 June 23, 2026

Όσον αφορά την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 20′-25′ από Φυλής έως Κηφισίας, 10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία, 5′-10′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.



