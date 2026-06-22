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ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών – Μποτιλιάρισμα στον Πειραιά

Καθυστερήσεις 15 λεπτών στην Αττική Οδό

Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών – Μποτιλιάρισμα στον Πειραιά
ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ EUROKINISSI/Toklik
Χρήστος Παπαδόπουλος

Προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου.

Αυξημένη κίνηση εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, στην άνοδο η κίνηση εκτείνεται από το Αιγάλεω έως το Ζεφύρι, ενώ στην κάθοδο οι καθυστερήσεις παρατηρούνται από τη Λυκόβρυση έως το Περιστέρι.

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Προβλήματα σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, ενώ στο “κόκκινο” είναι ο Πειραιάς και το κέντρο της Αθήνας.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

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