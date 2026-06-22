Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών – Μποτιλιάρισμα στον Πειραιά

Προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου.

Αυξημένη κίνηση εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, στην άνοδο η κίνηση εκτείνεται από το Αιγάλεω έως το Ζεφύρι, ενώ στην κάθοδο οι καθυστερήσεις παρατηρούνται από τη Λυκόβρυση έως το Περιστέρι.

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Προβλήματα σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, ενώ στο “κόκκινο” είναι ο Πειραιάς και το κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10'-15' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 22, 2026

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.



