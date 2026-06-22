Προβλήματα στον Κηφισό μετά από βλάβη σε λεωφορείο στο ύψος της Λένορμαν

Προβλήματα παρατηρούνται το πρωί της Δευτέρας (22/6) στην Λεωφόρο Κηφισού καθώς δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων προκάλεσε λεωφορείο που ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης.

Ειδικότερα, σημειωτόν πάνε τα οχήματα στο ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά λόγω του περιστατικού.

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Ήδη γίνονται προσπάθειες για να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να συνεχίσει απρόσκοπτα η κίνηση των οχημάτων στο σημείο.

Ακόμη, προβλήματα σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, ενώ στο “κόκκινο” είναι ο Πειραιάς και το κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.