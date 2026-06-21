Αυξημένη η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου: Πολλά προβλήματα σε Κινέτα και Μέγαρα

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου το βράδυ της Κυριακής 21/6, με τους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου να επιστρέφουν στη βάση τους.

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 21/6 υπήρξε κίνηση στο σημείο, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώθηκε το βράδυ της ίδιας μέρας, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα προς την Αθήνα στο ύψος της Κινέτας και των Μεγάρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, με τους οδηγούς να πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να έχουν υπομονή για να μπορέσουν να φτάσουν στον προορισμό τους.

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για οδηγούς που πάνε από την ΛΕΑ. Η οδήγηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α) απαγορεύεται σε όλα τα οχήματα.

Επιτρέπεται μόνο στα οχήματα επείγουσας ανάγκης, δηλαδή το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική και την Τροχαία, καθώς και στα ειδικά οχήματα οδικής ασφάλειας και συντήρησης των αυτοκινητόδρομων και οδών ταχείας κυκλοφορίας.

Η στάση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.