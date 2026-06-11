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Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών
EUROKINISSI/ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου στους δρόμους της Αττικής, με πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες να είναι στο “κόκκινο“.

Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Αρδηττού, στην άνοδο της βασιλίσσης Αμαλίας, στην άνοδο της Συγγρού, στην άνοδο της Κηφισίας (μετά τη διαστάυρωση με την Πανόρμου), στην Λεωφόρο Αθηνών.

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Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό: Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 5΄-10΄καταγράφονται και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

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