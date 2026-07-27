Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Μεσογείων – Προβλήματα και στο λιμάνι του Πειραιά

Αυξημένη είναι και σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως τα Πατήσια, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

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Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στην περιοχή του Χολαργού και κοντά στα νοσοκομεία.

Καθυστερήσεις σημειώνονται ακόμη στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, καθώς και σε τμήματα της Λεωφόρου Αθηνών, κοντά στη συμβολή της με τον Κηφισό.

Επιβραδύνσεις καταγράφονται και σε επιμέρους σημεία της Αττικής Οδού, χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται εκτεταμένα προβλήματα.

Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄ από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄ από Φυλής έως Κηφισίας. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 27, 2026

Αντίθετα, πιο ομαλή είναι η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Συγγρού, την Παραλιακή και στο μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της Αθήνας, όπου οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες και η κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν με πλοία για προορισμούς στα νησιά του Αιγαίου, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής εξόδου. Η αυξημένη προσέλευση οχημάτων και επιβατών προκαλεί επιβάρυνση στους γύρω δρόμους, με τις αρχές να συνιστούν έγκαιρη αναχώρηση σε όσους έχουν προγραμματισμένο ταξίδι.

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