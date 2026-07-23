Κίνηση τώρα: Δύσκολος ο Κηφισός, προβλήματα σε Συγγρού και λεωφόρο Αθηνών
Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις
Μπορεί πολλοί να έχουν ήδη φύγει από το λεκανοπέδιο της Αττικής για διακοπές, ωστόσο η κίνηση παραμένει αυξημένη στους κεντρικούς οδικούς άξονες.
Από νωρίς το πρωί σήμερα Πέμπτη 23/7 παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπως και στα ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Καλλιρόης.
Προβλήματα συναντούν και οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, ενώ παρόμοια είναι η εικόνα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Κηφισίας, αλλά και στην Κατεχάκη.
Καθυστερήσεις υπάρχουν και στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
πηγή στην Google
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