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Κίνηση τώρα: Δύσκολος ο Κηφισός, προβλήματα σε Συγγρού και λεωφόρο Αθηνών

Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

Κίνηση τώρα: Δύσκολος ο Κηφισός, προβλήματα σε Συγγρού και λεωφόρο Αθηνών
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
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Μπορεί πολλοί να έχουν ήδη φύγει από το λεκανοπέδιο της Αττικής για διακοπές, ωστόσο η κίνηση παραμένει αυξημένη στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Από νωρίς το πρωί σήμερα Πέμπτη 23/7 παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπως και στα ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Καλλιρόης.

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Φωτογραφία

Προβλήματα συναντούν και οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, ενώ παρόμοια είναι η εικόνα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Κηφισίας, αλλά και στην Κατεχάκη.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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