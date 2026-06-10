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ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Συγγρού – Μποτιλιάρισμα στην λεωφόρο Αλεξάνδρας

Καθυστερήσεις και στην Κηφισίας

Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Συγγρού – Μποτιλιάρισμα στην λεωφόρο Αλεξάνδρας
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Προβλήματα σημειώνονται το πρωί της Τετάρτης, 10 Ιουνίου στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

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Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Λαγουμιτζή, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια η κατάσταση και στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην Κηφισίας. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Φωτογραφία

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό:



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