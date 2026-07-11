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ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Πειραιά: Συγκρούστηκαν ΙΧ με λεωφορείο – Δύο τραυματίες

Υπήρξαν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων λόγω του ατυχήματος

Τροχαίο στον Πειραιά: Συγκρούστηκαν ΙΧ με λεωφορείο – Δύο τραυματίες
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:07

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/7) στον Πειραιά με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Ειδικότερα, δύο ΙΧ και ένα αστικό λεωφορείο ενεπλάκησαν στο τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση στο ύψος της πλατείας Ιπποδάμειας. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα ελαφρά. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

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Η δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφηκε κυρίως στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Τις συνθήκες του περιστατικού διερευνά η Τροχαία Πειραιά.

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