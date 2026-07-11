Τροχαίο στον Πειραιά: Συγκρούστηκαν ΙΧ με λεωφορείο – Δύο τραυματίες

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/7) στον Πειραιά με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Ειδικότερα, δύο ΙΧ και ένα αστικό λεωφορείο ενεπλάκησαν στο τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση στο ύψος της πλατείας Ιπποδάμειας. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα ελαφρά. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

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Η δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφηκε κυρίως στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Τις συνθήκες του περιστατικού διερευνά η Τροχαία Πειραιά.