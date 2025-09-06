Κέρκυρα: Συνελήφθησαν δυο ανήλικοι για κατοχή ναρκωτικών

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής 5/9 δύο 17χρονοι στην Κέρκυρα, που κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στην πόλη της Κέρκυρας, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανήλικων ημεδαπών, καθώς, στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν -5,5- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και -4- επιπλέον άτομα, γονείς των ανήλικων δραστών, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.