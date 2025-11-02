Κεραμεικός: Χειροπέδες σε 46χρονο για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε κρύψει κοκαΐνη μέσα σε αφυγραντήρα (Εικόνα)

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 46χρονος συνελήφθη στον Κεραμεικό κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Κορινθία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο κατηγορούμενος συνελήφθη στις 24 Οκτωβρίου στην περιοχή του Κεραμεικού. Η αστυνομία εισέβαλλε σε οικία στην οποία βρέθηκαν ποσότητες από διάφορα είδη ναρκωτικών, ενώ ο δράστης είχε κρύψει ουσίες μέχρι και μέσα στον αφυγραντήρα του σπιτιού του.

Σε έρευνα στην εν λόγω οικία αλλά και σε όχημα του 46χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

120 γραμμ. κοκαΐνης,

45γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

14 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

5 ναρκωτικά δισκία,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών καθώς και

το χρηματικό ποσό των 6.100 ευρώ, το οποίο είχε αποκρύψει ο κατηγορούμενος εντός αφυγραντήρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.