Κατάκολο: Νεκρός 85χρονος τουρίστας σε κρουαζιερόπλοιο

Τραγωδία σε κρουαζιερόπλοιο στο Κατάκολο όταν ένας 85χρονος τουρίστας άφησε την τελευταία του πνοή εν πλω.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Παρασκευής 24/10 όταν ο 85χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία εν πλω. Το πλοίο είχε αναχωρήσει νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό την Κέρκυρα, ωστόσο το περιστατικό ανάγκασε το πλήρωμα να αλλάξει πορεία και να κινηθεί προς το πλησιέστερο λιμάνι, αυτό του Κατακόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, το πλήρωμα ακολούθησε το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης και ενημέρωσαν άμεσα τις λιμενικές αρχές και το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο να αναμένει στο λιμάνι, προκειμένου να παραλάβει τον ασθενή αμέσως μόλις αποβιβαστεί. Ο άνδρας κατέληξε πριν προλάβει να αποβιβαστεί και να παραδοθεί στο πλήρωμα του ασθενοφόρου.